Россиянин Федор Горст стал первым в российской истории чемпионом мира по бильярду (дисциплина пул-9), сообщает Team Russia. В финале турнира, который проходил в Дохе (Катар), Горст обыграл Чан Жун Линя из Тайваня со счетом 13:11.

До этого лучшим достижением у российских спортсменов была бронза Руслана Чинахова на чемпионате мира по пулу-8.Также в текущем сезоне Горст стал чемпионом Европы.