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Федор Горст — первый в российской истории чемпион мира по бильярду

22:37

Россиянин Федор Горст стал первым в российской истории чемпионом мира по бильярду (дисциплина пул-9), сообщает Team Russia. В финале турнира, который проходил в Дохе (Катар), Горст обыграл Чан Жун Линя из Тайваня со счетом 13:11.

До этого лучшим достижением у российских спортсменов была бронза Руслана Чинахова на чемпионате мира по пулу-8.Также в текущем сезоне Горст стал чемпионом Европы.

Дополнительная информация

https://teamrussia.pro/news/novosti/fedor-gorst-chempion-mira-po-pulu-takogo-v-rossijskoj-istorii-eshhe-ne-bylo/

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