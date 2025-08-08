Федерация падела России готова организовать матч между Загитовой и Медведевой

Генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин в разговоре с «СЭ» высказался о популяризации игры в стране.

— Есть ли в планах организовать поединок между Загитовой и Медведевой?

— Любой матч элитных спортсменов из других видов спорта дает нам дополнительный импульс для популяризации спорта. Будем рады организовать не только такой матч, но и другие подобные матчи с нашими звездами. Планов у нас много, все раскрывать не будем.