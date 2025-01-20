Федерация нард России создала Школу нард ФНР

Федерация нард России сообщила о создании Школы нард ФНР.

В школе предусмотрены занятия для спортсменов всех возрастов и уровней игры. Начинающие освоят игру в нарды, опытные смогут отточить технику и познакомиться с новыми тактиками, а профессионалы с помощью полученных знаний — выйти на международный уровень.

Выбирайте преподавателя и удобный формат обучения и приступайте к игре. Знания, полученные в школе, позволят участвовать в соревнованиях, получать разряды и выигрывать крупные призовые.

Учителям и тренерам по нардам предлагается подать заявку в разделе «Стать преподавателем» и получить возможность размещения анкеты на сайте Школы нард ФНР.