Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 12:27

Федерация нард России создала Школу нард ФНР

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Федерация нард России сообщила о создании Школы нард ФНР.

В школе предусмотрены занятия для спортсменов всех возрастов и уровней игры. Начинающие освоят игру в нарды, опытные смогут отточить технику и познакомиться с новыми тактиками, а профессионалы с помощью полученных знаний — выйти на международный уровень.

Выбирайте преподавателя и удобный формат обучения и приступайте к игре. Знания, полученные в школе, позволят участвовать в соревнованиях, получать разряды и выигрывать крупные призовые.

Учителям и тренерам по нардам предлагается подать заявку в разделе «Стать преподавателем» и получить возможность размещения анкеты на сайте Школы нард ФНР.

Источник: https://school.sportnardy.ru/
Читайте также
Махачев после рекордной защиты титула заявил, что не уйдет без второго пояса
Команда Санкт-Петербурга обыграла москвичей на чемпионате России по прыжкам
В Туве начали расследование после сообщений об избиении военнослужащих
ВС РФ уничтожили штаб с руководящими атакой на Курскую область командирами ВСУ
CNN сообщил о планах команды Трампа «шокировать систему» первыми указами
Как Хабиб Нурмагомедов провел тренерский бенефис на UFC 311
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Свищев заявил, что вопрос о продаже пива на российских стадионах решится положительно

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости