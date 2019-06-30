Европейские игры объявлены закрытыми

Европейские игры в Минске официально объявлены закрытыми. На стадионе "Динамо" в эти минуты проходит торжественная церемония. Флаг Европейского олимпийского комитета был спущен, президент ЕОК Янез Кочиянчич объявил о закрытии соревнований.

Президент РФ Владимир Путин присутствует на церемонии.

Победу в медальном зачете Европейских игр с большим отрывом одержала сборная России: 44 золотых, 23 серебряных и 42 бронзовых медали. Второе место заняла Белоруссия (24 - 16 - 29), третье - Украина (16 - 17 - 18).

Всего было разыграно 200 комплектов медалей в 15 видах спорта.