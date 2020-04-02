«Этот мир изменится для каждого из нас». Трогательное обращение Лещенко из больницы в Коммунарке

Российский певец и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко поблагодарил за поддержку тех, кто принял участие во флэшмобе «Надежда».

Лещенко находится в Коммунарке с заболеванием коронавирусом.

— Дорогие друзья, хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял участие в песенном домашнем флэшмобе «Надежда», — написал Лещенко в Instagram. — Это нужно и тем, кто остался один на один со своей болезнью. Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл.

Искусство, музыка и стихи всегда были душой нашего народа, а песня особым способом объединяла всех нас, вселяя любовь, веру и надежду. Поэтому давайте споем. Искренне ваш, Лев Лещенко.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.