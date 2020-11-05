Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился с «СЭ» мнением о возможном исключении президента ФИФА Джанни Инфантино из Международного олимпийского комитета (МОК) из-за жалобы адвоката Филиппа Ренца, представляющего интересы компании Sport7.

В этой жалобе Sport 7 просит исполнительную комиссию МОК немедленно начать расследование в отношении Инфантино с целью его исключения из комитета, поскольку он нарушил несколько норм Олимпийской хартии. Прокуратура подозревает Инфантино в злоупотреблениях полномочиями, нарушении служебной тайны и препятствии уголовному расследованию.

— Жалобы у нас может подавать кто угодно и куда угодно, жалобщиков у нас полно, — сказал Свищев «СЭ». — Мы не можем защищать, оправдывать или нападать на Инфантино. Должно быть официальное расследование. Если жалоба действительно будет рассмотрена, то для нас это будет интересно. Мое мнение — это останется жалобой и простым банальным разбирательством, которое потом выкинут в ведро. Не считаю, что есть какие-то серьезные обвинения, которые потом могут стать поводом для исключения. У нас нападают на все федерации, спортсменов, только суд может принять решение, либо МОК, что маловероятно. Инфантино возглавляет самую мощную организацию в мире, этот вид спорта самый популярный, на его место зарятся и завидуют ему кому только не лень. Поэтому считаю, что свято место пусто не бывает, надо привыкнуть к этому. У нас если менеджер и руководитель успешный, значит, как только его назначают, то его сразу начинают снимать. Выгодно это может быть кому угодно, но считаю, что Инфантино много сделал для развития всего футбола в частности и помог в развитии российского. Считаю, что он на правильном месте, не вижу оснований для нападок на него.

— Мог ли здесь сыграть роль тот факт, что Инфантино в хороших отношениях с Россией?

— Маловероятно, что его отношение к стране могло как-то сыграть роль для этой жалобы. Да, нападки были изначально, было много критики, когда он приехал в Россию и все видели, что он встречался с президентом, посещал несколько мероприятий в нашей стране. Его работа обязывает быть на всех крупных спортивных мероприятиях, в том числе и на чемпионате мира, который проходил в России. Но это его работа, было бы странно, если бы он не приезжал сюда, за это можно было бы как раз нападать. Все, что связанно с Россией сейчас «модно», все гавкают и прыгают на нас, пытаются найти какие-то связи. Я думаю, что по чемпионату мира, который проходил в России, уже все успокоились, признали его одним из лучших, он прошел красиво, достойно и очень выгодно для ФИФА, они хорошо заработали на этом деньги, все только должны радоваться такому крупному событию. (Анастасия Пастернак)