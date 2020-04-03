«Это не ваша игровая площадка». Это'О раскритиковал тестирование вакцины от коронавируса в Африке

Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это'О раскритиковал ученых, которые хотят провести тестирование вакцины от коронавируса на жителях Африки.

Такую идею выдвинули профессор Жан-Поль Мира и профессор Камиль Лохт во время передачи на телеканале LCI.

— Это просто дерьмо, — написал Это'О в Instagram. — Африка — это не ваша игровая площадка.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 016 330 людей. Умерших — 53 238, выздоровевших — 213 132. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.