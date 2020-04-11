Еще 149 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве выздоровели еще 149 пациентов после прохождения лечения от коронавируса в больницах города, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Количество выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве постепенно увеличивается, — приводит Telegram-канал оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом слова Раковой. — За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны 149 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации. Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции в Москве увеличилось до 499 человек.

По данным Роспотребнадзора на день 10 апреля 2020 года, в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.