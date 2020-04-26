Еще 128 пациентов вылечилось от коронавируса в Москве

В Москве выздоровели еще 128 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровел еще 128 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3175» — сообщила вице-мэр. Ее слова приводит оперштаб Москвы в Telegram.

По данным Роспотребнадзора на утро 26 апреля, в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 681 летальный исход, выздоровели 6 250 человек.

Наибольшее количество заболевших насчитывается в Москве — 39 509 человек. В тройку самых неблагоприятных регионов также входят Московская область (8 494) и Санкт-Петербург (2 926).