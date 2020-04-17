Елена Малышева объяснила, почему она назвала коронавирус «чудом чудесным»

Известная телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила свои слова о коронавирусе.

Ранее Малышева в эфире своего своего Instagram сказала: «Коронавирус — это чудо чудесное. Дети не умирают, не болеют, не попадают в реанимацию до 20 лет. Там толкьо люди, которым 70, 80, 90 лет. Если там и есть молодые, то с тяжелейшими отягчающими заболеваниями. Мы бы выли, если бы в реанимациях были дети 5-9 лет, а не те, кому 85 или 95».

Позднее телеведущая объяснила свои слова.

«По коронавирусу сегодня есть большая статистика, — цитируют Малышеву «РИА Новости». — Она накоплена в процессе этой эпидемической вспышки в Китае, в Италии и в Америке. Потому что в этих странах действительно возникли абсолютно очевидные вспышки. Так вот, статистические данные этих стран говорят о следующем: до 10 лет практически нулевая детская смертность. Это данные китайцев, они опубликованы. Второе, данные американцев: нет госпитализации людей до 20 лет в реанимацию. То есть, молодые люди болеют, но болеют легко. Безусловно, это огромное счастье, что дети (а люди до 18 лет — это дети) не болеют. В этом смысле этот вирус — безусловное чудо.

Все другие вирусы прежде всего убивают детей и беременных. Чудо этого коронавируса в том, что он эти группы пощадил. По данным итальянцев, средний возраст умерших — 79,5 лет. Это не значит, что не болеют и не умирают другие. Но это однозначно означает, что эта болезнь опасна в особенности для людей пожилых и людей с тяжелыми хроническими болезнями. К этим тяжелым хроническим болезням относится ожирение, сахарный диабет, сердечная и легочная недостаточность и гипертоническая болезнь. Вот глобальная зона риска".

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 205 976 человек. Зафиксировано 148 634 летальных исхода от инфекции, вылечились 558 168 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек, 2 590 выздоровело, 273 умерло.