Известная телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила свои слова о коронавирусе.

Ранее Малышева в эфире своего Instagram сказала: «Коронавирус — это чудо чудесное. Дети не умирают, не болеют, не попадают в реанимацию до 20 лет. Там толкьо люди, которым 70, 80, 90 лет. Если там и есть молодые, то с тяжелейшими отягчающими заболеваниями. Мы бы выли, если бы в реанимациях были дети 5-9 лет, а не те, кому 85 или 95».

Позднее телеведущая вновь в прямом эфире соцсети прояснила свою точку зрения.

«Сегодня мне звонили всякие газеты и журналы и спрашивали, как же я могла и как я посмела сказать, что коронавирус — чудо расчудесное. Могу повторить, что это действительно чудо. Я считаю, что это самый прекрасный вирус на Земле. Средний возраст умерших от коронавируса — 79,5 лет. Любой профессионал вам скажет, что это манна небесная. Правильно сказал доктор Рошаль, что коронавирус не страшнее гриппа. 80 процентов болеют легко или без симптомов, и только 5 процентов попадают в реанимацию. В России смертность от коронавируса не бог весть какая — совсем маленькая, меньше одного процента. Это внушает мне оптимизм. Надеюсь, что мы пройдем это легко. этот вирус — чудо чудесное, потому что он пощадил детей и беременных. Если бы от коронавируса умирали дети так, как умирают 80-летние старики, то мы бы выли. Да, каждая человеческая жизнь ценна, но детская смерть намного страшнее. Вечно этот вирус длиться не будет. Надеюсь, что к концу апреля карантин будет снят».

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 227 480 человек. Зафиксировано 152 979 летальных исхода от инфекции, вылечились 568 175 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.