Эксперт предположил, что зрители смогут вернуться на трибуны не раньше осени 2021 года

Профессор биоэтики, создатель программы Obamacare Иезекиль Эмануэль предположил, что возможность проводить массовые мероприятия, в том числе и спортивные соревнования, можно будет начать проводить не ранее осени 2021 года из-за пандемии коронавируса.

— Мероприятия с большим скоплением людей — конференции, концерты, спортивные соревнования вернутся в последнюю очередь, — приводит New York Times слова Эмануэля. — Когда люди говорят, что переносят то или иное мероприятие, например, на октябрь 2020 года, я не понимаю, как они вообще видят в этом хоть какую-то возможность. Если быть реалистами, то самый ранний срок, когда мир сможет проводить события, подразумевающие большое скопление людей — это осень 2021 года.

Большинство соревнований по всему миру отложено или перенесено в связи с пандемией коронавируса. По последним данным Worldometers, в мире зарегистрирован 1 925 571 случай заражения коронавирусом. За весь период зарегистрировано 119 718 летальных исходов, всего выздоровело 452 178 человек.