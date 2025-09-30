Остальные
30 сентября, 20:24

Экс-игрок «Спартака» Промес останется под стражей после судебного слушания

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший нападающий «Спартака» и «Аякса» Квинси Промес останется в тюремном заключении после состоявшегося судебного слушания, сообщает Telegraaf.nl.

По информации источника, сторона защиты пыталась добиться временного освобождения нидерландского футболиста из-под стражи. Суд Амстердама отклонил эту просьбу. Сам Промес присутствовал на слушании.

Прокуратура считает, что существует риск бегства. Кроме того, суд посчитал, что Промес «уклонялся от судебного разбирательства» до его экстрадиции в июне 2025 года.

«Заинтересованность в продолжении вашей профессиональной футбольной карьеры не перевешивает социальные и криминальные интересы», — приводит Telegraaf слова председателя суда.

Дата третьего предварительного заседания пока неизвестна.

В Нидерландах Промеса приговорили к лишению свободы суммарно на 7,5 года по двум уголовным делам: о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата.

Источник: Telegraaf.nl
Квинси Промес
