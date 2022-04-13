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Экс-фристайлистка Гриднева: «Если Федерация утверждает, что поборов нет, почему не проверить денежные переводы тренерских счетов?»

Экс-фристайлистка сборной России Гриндева прокомментировала открытое письмо Таталино
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-фристайлистка сборной России по акробатике Алина Гриндева прокомментировала «СЭ» открытое письмо Анастасии Таталиной.

«Спортивную карьеру я закончила в 2018 году. Мой личный тренер и старший на тот момент тренер сборной никогда призовых денег не забирали, но ребята из команды на регулярной основе 50% отдавали своему тренеру. Может, за 4 года что-то изменилось. Озвучить, из какого региона команда, не могу. Если они молчат — значит их все устраивает, но такие акции есть. Думаю, Федерации о них известно. Что касается домогательств, то в нашей дисциплине о них речи не было», — сказала Гриднева «СЭ».

«Если Федерация 100% утверждает, что поборов нет, тогда почему не проверить денежные переводы тренерских счетов?

И если Федерация так хорошо работает, почему высокопрофессиональные специалисты покидают Россию и тренируют команды других стран?

В ситуации с Анастасией Таталиной хотелось бы верить, что на уровне Министерства спорта будут приняты меры, которые в корне поменяют политику Федерации", — добавила Таталина.

Ранее Анастасия Таталина обвинила Федерацию фристайла России в том, что ей объявили бойкот прямо перед Олимпиадой-2022, а также требовали с нее 50 процентов призовых после чемпионата мира в 2021 году.

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