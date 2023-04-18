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Экоактивисты сорвали старт чемпионата мира по снукеру, облив стол краской

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экоактивист залез на стол во время матча.

Активисты экологического движения Just Stop Oil сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, облив стол краской, сообщает Guardian.

По данным источника, в понедельник вечером двое протестующих вторглись на арену, где проходил турнир. Один мужчина залез на стол во время партии 1/16 финала между англичанами Робертом Милкинсом и Джо Пэрри и облил его оранжевой порошковой краской.

Экоактивист облил стол оранжевой порошковой краской.

Еще одна женщина пыталась совершить подобное во время другой игры, но ее действия успела пресечь охрана. Оба экоактивиста были задержаны полицией.

Организаторы чемпионата мира, который проходит с 15 апреля по 1 мая, пообещали, что перетяжка пострадавшего бильярдного стола будет произведена ночью.

В своем Twitter-аккаунте группа Just Stop Oil потребовала, чтобы правительство Соединенного Королевства немедленно остановило все новые проекты по добыче ископаемого топлива.

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