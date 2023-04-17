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Сегодня, 19:26

Джо Байден наложит вето на запреты для трансгендеров в соревнованиях

Мария Гусева
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Джо Байден.
Фото Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден наложит вето на закон о запрете на участие школьников-трансгендеров в спортивных соревнованиях, согласно выбранному ими полу, если конгресс примет его, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Белого дома.

Инициатива палаты представителей призвана защитить девушек в спорте от конкуренции со стороны сменивших пол юношей.

Административно-бюджетное управление раскритиковало идею палаты представителей. По их мнению, закон означает «абсолютный запрет для трансгендеров-учащихся, даже настолько юных как школьники начальных классов, играть в командах в соответствии с их гендерной идентичностью».

«Дискриминации не место в наших школах или на наших игровых площадках... Если президенту представят на подпись (законопроект) H.R.734, он его заветирует», — сказано в пресс-релизе.

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