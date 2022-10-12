Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге готов на 75 процентов

Руководитель строительства Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге сообщил, что работы завершены на 70-75 процентов. Строительные работы планируют завершить весной 2023 года.

«Если говорить про Дворец водных видов спорта, это 70-75 процентов готовности. Заполнение бассейнов — это только один из этапов пусконаладочных работ, и мы, конечно, все его очень ждали. Это действительно значимое для строителей событие. Да, степень готовности высокая, но еще достаточно большой объем работ предстоит сделать до весны 2023 года», — приводит слова Уварова ТАСС.

Руководитель проекта отметил, что все работы идут в соответствии с графиком, на стройплощадке задействованы более 1,8 тысячи работников.

Дворец водных видов спорта предназначен для тренировочных занятий и спортивных соревнований российского и международного уровней по плаванию, прыжкам в воду, водному поло и синхронному плаванию. Сооружение будет задействовано в Международном фестивале университетского спорта, который пройдет летом 2023 года.