Остальные
Новости
Игры
Главная
Остальные

Сегодня, 14:09

Дружинин высказался о возможности российских спортсменов выступить на Азиатских играх — 2023

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин высказался о возможности российских спортсменов выступить на Азиатских играх — 2023.

«Буду рад, если мы сможем поехать. К сожалению, действующие рекомендации МОК, которых также придерживается ОСА, не дают возможности россиянам выступать на равных, недискриминационных условиях в их мероприятиях. Это заключение правового характера — даже не идеологического. Любая декларация политического характера есть административное, либо даже уголовное нарушение российского законодательства», — приводит слова Дружинина RT.

Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе и не будут иметь права на получение медалей соревнований. При этом спортсмены смогут принять участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1171893-druzhinin-pryzhki-voda-aziya-igry-vozmozhnost-vystuplenie
1
0
Читайте также
МОК заходит в киберспорт, но над ним только смеются. Почему попытки выглядят нелепо?
Крупная международная организация призвала МОК допустить россиян до Игр-2024
Найден еще один пропавший при сплаве в Бурятии турист
В США назвали день захвата Storm Shadow ВС РФ плохим для Запада
Вторичная волна: потери ВФУ ставят под сомнение их возможное наступление
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Чумы, олени и шаманы
Россия без зимы
Звезды поздравляют "СЭ"
Как "СЭ" отметил юбилей
"СЭ" наградил лучших спортсменов 25-летия
"СЭ" поздравляют звезды
Ролик-шутка от "СЭ"
Эра "Спорт-Экспресса"
Премия "СЭ". Выбери лучших спортсменов 25-летия!
Презентация телеканала "Конный мир"
"ВТБ Арена парк" получил приз в Лондоне
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра двенадцатая
Газету делают болельщики
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра одиннадцатая
Мутко подвел итоги уходящего года
Эксклюзивное интервью Виталия Мутко
Российские политики выиграли Парламентские игры
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Мария Бутырская
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Ирина Чащина
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: Месть человека-невидимки
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Марина Купцова
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Елена Замолодчикова
БЕЗ ФОРМЫ: Альберт Демченко
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: По следам "Бурановских бабушек"
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Яна Батыршина
Танцевальный баттл Медведев vs мэр Лондона и плюшевая акула
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев — о возможном допуске россиян на Азиатские игры: «В олимпийской квалификации это не поможет никак»
Новости
RSS RSS
Все новости