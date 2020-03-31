Друг Лещенко: «Льва перевели из реанимации в обычную палату. Но радоваться рано. Сами понимаете, возраст...»

Владимир Славин, друг певца и болельщика «Динамо» Льва Лещенко, рассказал о состоянии здоровья народного артиста РСФСР.

— Из реанимации Льва перевели в обычную палату. Он лежит там со своей супругой Ирой. У нее тоже двусторонняя пневмония, тоже коронавирус. Но радоваться рано... И возраст, и все остальное. Более того, его концертный директор завтра будет сдавать анализ на коронавирус.

Еще в первые дни когда Лев лежал в Коммунарке, то отвечал мне по WhatsApp.

А сейчас уже нет. Для меня это тоже какой-то показатель, что пока все не здорово. Пока я обладаю вот такой информацией. Сейчас Льву не до хорошего, как говорится. Состояние его с учетом возраста... Все говорят, что надо молиться. Подвижки какие-то есть, но больше ничего конкретного сказать не могу. (Виталий Айрапетов)