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Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

10:14
Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что коронавирусная инфекция «щадит» Россию на фоне ситуации в Европе. Фото Getty Images
Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что коронавирусная инфекция «щадит» Россию на фоне ситуации в Европе. Фото Getty Images
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Врач и телеведущий Александр Мясников выразил мнение, что коронавирусная инфекция «щадит» Россию на фоне ситуации по сравнению с другими европейскими странами.

«В кои-то веки нам повезло! Коронавирус нас явно щадит, и это видно по цифрам. Не верите в заболеваемость — посмотрите на смертность. Все говорят о «Германском чуде» и молчат про «Русское»: а ведь в Германии 2800 умерших на 82 миллиона населения, при том, что в России — меньше 100 на 145 миллионов. При том, что тестируем мы в абсолютных цифрах не меньше Германии. Я не буду сейчас иронизировать над системой здравоохранения США и Европы (стран, тратящих на медицину немыслимые для нас деньги), которая буквально рухнула от небольшого по отношению к общей смертности количества тяжелых случаев. В мире за день умирает 160-180 тысяч человек. Небольшого, но не ожидаемого», — написал Мясников в своем Telegram-канале.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 781 383 человека. Зафиксировано 108 865 летальных исходов от инфекции, вылечились 404 581 человек.

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