Доктор Александр Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что его прогноз о пике заболеваемости коронавирусом в России оказался ошибочным. Ранее Мясников предположил, что пика эпидемии можно ожидать в конце апреля.

— Я ошибся с пиком, — сказал в видео на YouTube-канале «О самом главном» Мясников. — Почему? Мы поднимаемся вверх, идем-идем-идем, потом — плато и вниз. Все это занимает 2-3 месяца. Но у нас это началось не когда я предсказывал, а почти на месяц позже. Сейчас получается, что до мая мы идем вверх, в мае будет плато, к концу мая пойдем вниз. Надо просто ждать. Мы все ждем из последних сил. Не придумано за последние 2 тысячи лет ничего, кроме этого. Это вирус, у нас нет лекарств от него. Есть просто лекарства, но это так, они используются по принципу «с ними чуть лучше, чем без них». На самом деле, пока это не перегорит, не переболеет — оно не затлеет. Мы как в газовой горелке, ставим огонь поменьше, чтобы все сразу не выгорело. Другого пути просто нет.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3 873 человека.