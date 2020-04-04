Дочь Охлобыстина, которая заболела коронавирусом, рассказала о своем самочувствии

Дочь Ивана Охлобыстина Анфиса, у которой был обнаружен коронавирус, рассказала в Instagram о своем самочувствии.

— Да, это правда, у меня корона! Ничего! Выкарабкаюсь, — написала Анфиса. — Симптомы были насморк и потеря обоняния, температура 36,8. Спасибо всем за переживания, я уверена, все будет хорошо! Вашими молитвами! Мы вместе — это сила.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer, в мире коронавирус подтвержден у 1 117 918 человек. Умерших — 59 203, выздоровевших — 229 000.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России коронавирус выявлен у 4 149 человек в 78 регионах, зарегистрированы 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.