Дмитрий Медведев призвал единороссов направить месячную зарплату на помощь врачам

Лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев призвал своих однопартийцев направить месячную зарплату на помощь врачам, которые борются с коронавирусом.

«Сегодня я обращаюсь ко всем нашим коллегам — к депутатам Государственной Думы, к членам Совета Федерации, к нашим парламентариям в регионах и вообще ко всем нашим однопартийцам, у кого есть соответствующие возможности — и призываю вас направить на уплату членских взносов месячную заработную плату, чтобы собранные пожертвования пошли на помощь медицинским работникам в тех случаях, когда это сейчас требуется, и вообще на помощь и поддержку для тех, у кого сейчас есть проблемы, в том или ином варианте», — приводит слова Медведева «РИА Новости».

По последним данным Worldometers на 28 апреля, всего выявлен 3 080 101 случай заражения коронавирусом. Умерших — 212 265 человек, выздоровело — 929 077.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.