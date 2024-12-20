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Губерниев — о том, что стал помощником Дегтярева: «Продолжу поддерживать отечественный спорт»

Алина Савинова
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Комментатор Дмитрий Губерниев объяснил свое решение стать помощником Министра спорта РФ и президента Олимпийского комитета Михаила Дегтярева.

«Я постоянно нахожусь на связи с Михаилом Владимировичем, вне зависимости от наличия корочки. Я делаю свою работу, а он — свою, причем очень хорошо. И для меня кардинально ничего не поменяется. Продолжу поддерживать отечественный спорт. Дегтярев являлся именно тем человеком, который не просто полностью разделил мои убеждения, а руководствовался здравым смыслом, опираясь на заявление президента страны Владимира Путина. А тот четко сказал, что принимать решение об участии или неучастии в Олимпиаде должны сами атлеты», — цитирует Губерниева RT.

Ранее Губерниев сообщил, что принял приглашение стать советником Дегтярева на общественных началах.

Источник: RT
Дмитрий Губерниев
Михаил Дегтярев
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