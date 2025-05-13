Остальные
13 мая, 17:22

Губерниев: «Возвращение российского спорта решится в стамбульских полях»

Константин Белов
Корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении российского спорта на международную арену.

«Возвращение российского спорта во многом решится в стамбульских полях. Если стамбульские поля будут плодотворными, то тогда вырастут всходы нашего возвращения на международную арену. Сейчас говорят о решениях международных федераций разных видом спорта, но они будут зависеть во многом от Стамбула. Поэтому все ждут, и щеки никто не надувает», — сказал Губерниев «СЭ».

Президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами в Кремле в ночь на 11 мая, предложил властям в Киеве возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные ими в 2022 году. К диалогу предлагается приступить 15 мая в Стамбуле.

Дмитрий Губерниев
