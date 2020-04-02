Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заболевание коронавирусом спортсмена в Новогорске.

— У одного из спортсменов, которые находятся на сборе в Новогорске обнаружен коронавирус! — написал Губерниев в Telegram-канале. — Как-то так... Я всегда говорил, что полыхнет, ибо очень многие спортсмены, которые вернулись из-за границы, не соблюдали самоизоляцию. Министр Матыцин, ждем реакции!

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.