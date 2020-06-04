Дмитрий Чернышенко: «Все расходы из федерального бюджета на массовый спорт сохранены»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что правительство не намерено сокращать расходы на массовый спорт из федерального бюджета.

— Федеральный бюджет оказал поддержку всем отраслям для преодоления пандемии, — приводит слова Чернышенко официальный сайт Минспорта РФ. — Важно, что все расходы на массовый спорт сохранены. Сегодня по всей России возобновилось строительство инфраструктуры, строится 260 спортивных объектов, в этом году должно быть завершено 200.