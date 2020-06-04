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Дмитрий Чернышенко: «Все расходы из федерального бюджета на массовый спорт сохранены»

18:45
Дмитрий Чернышенко. Фото Федор Успенский «СЭ"/ Canon EOS-1DX Mark II
Дмитрий Чернышенко. Фото Федор Успенский «СЭ"/ Canon EOS-1DX Mark II
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что правительство не намерено сокращать расходы на массовый спорт из федерального бюджета.

— Федеральный бюджет оказал поддержку всем отраслям для преодоления пандемии, — приводит слова Чернышенко официальный сайт Минспорта РФ. — Важно, что все расходы на массовый спорт сохранены. Сегодня по всей России возобновилось строительство инфраструктуры, строится 260 спортивных объектов, в этом году должно быть завершено 200.

Дополнительная информация:

https://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/34998/

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