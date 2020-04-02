Директор «Новогорска» подтвердил обнаружение коронавируса у одного из спортсменов

Директор УТЦ «Новогорск» Николай Доморацкий рассказал «СЭ» о действиях после обнаружения коронавируса у одного из спортсменов.

— Сделали тестирование у всех спортсменов, у одного обнаружили коронавирус, — заявил Доморацкий. — Все те, кто контактировали, а это представители синхронного катания и спортивной гимнастики, разъехались по домам.

Художественная гимнастика полностью изолирована, они находятся на полном карантине вместе с обслугой, их обеспечили питанием на 5 дней.

На базе остаются 53 человека, все художественная гимнастика, и 11 человек персонала. Держим двойное кольцо, никого не пускаем, база закрыта.

Пришедший вирус — извне, все нормы соблюдались. Скорее всего, человек подцепил его еще до въезда на базу. Причем со здоровьем все нормально, кашля нет, температуры тоже, с обонянием все хорошо. Но анализ показал коронавирус. Вид спорта и фамилию назвать я не уполномочен. (Дмитрий Кузнецов)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.