Директор Федерации падела Сорокин: «Конечно, мы будем сборной России, а не сборной без названия. По-другому быть не может»

Генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин в разговоре с «СЭ» высказался о предстоящих товарищеских матчах против сборной Сербии.

«Надеемся, что для ребят будут открыты новые горизонты. В целом нам крайне интересен обмен опытом не только спортивным, но и административным. Интересно, с какими вызовами сталкиваются другие федерации. Это полезно со всех точек зрения. Конечно, мы будем как сборная России, а не сборная без названия. По-другому, учитывая формат встречи, быть не может», — сказал Сорокин.

16 августа в Белграде состоится товарищеская матчeвая встреча между сборными России и Сербии по паделу. Друг с другом сыграют и мужские, и женские команды.