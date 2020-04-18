Действие пропускного режима в Москве продлили до 1 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить режим действия цифровых пропусков до 1 мая.

11 апреля в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции Собянин подписал указ о введение с 15 апреля специальных цифровых пропусков для поездок по городу и Московской области на личном и общественном транспорте. Оформление пропусков началось с 13 апреля.

По последним данным на 18 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 250 945 человек. Зафиксировано 154 268 летальных исхода от инфекции, вылечились 571 270 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.