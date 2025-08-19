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19 августа 2025, 15:50

Детско-юношеские соревнования по нардам «Кубок сибирских просторов» пройдут с 19 по 24 августа

Фото Пресс-служба ФНР

Турнир по нардам для мальчиков и девочек от 7 до 12 лет, юношей и девушек от 13 до 17 лет стал продолжением «Кубка Сибири и Дальнего Востока», который проходил в Новосибирске с 13 по 17 августа.

Федерация нард России традиционно взяла на себя все расходы по проживанию и питанию детей, а также одного официального представителя от региона.

Для всех участников подготовлены насыщенные экскурсионная и культурная программы, а также памятные подарки. Победители и призеры, помимо наград, получат ценные призы.

— Турнир призван дать импульс для развития нашего вида спорта в Сибири и на Дальнем Востоке, способствовать его более высокому распространению в регионах страны на уровне школ и других образовательных учреждений, — сказал заместитель руководителя детско-юношеской комиссии Федерации нард России Олег Хомяков.

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