Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Депутат Московской городской думы Евгений Ступин сообщил, что заразился коронавирусом.

— У меня был взят анализ 29 марта, в воскресенье, — приводит «РИА Новости» слова Ступина. — И мне было сказано следующее: если в течение 72 часов вам не поступит звонок о том, что положительный результат вируса, то соответственно анализ считается отрицательным. При отрицательном анализе мы не звоним. Я дождался 72 часов и соответственно считал себя здоровым. Получил результаты анализа на седьмой день, ночью мне сообщили о положительном тесте. Я то уже думал, что все — ничего нет. И сейчас непонятная совершенно ситуация, какой режим. Понятно, что сижу дома, скорей всего, карантин, никаких предписаний, ничего нет. Ещё и у членов семьи никаких анализов не взяли.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 203 099 человек. Умерших — 64 774, выздоровевших — 246 893. В России по данным Роспотребнадзора на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения, 43 человека умерли, выздоровело — 333.