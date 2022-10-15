Журова рассказала, почему некоторые спортсмены отказываются от работы в Госдуме

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала причины отказа некоторых спортсменов работать в Госдуме.

«Работать с избирателями — самая сложная работа. Нужно разговаривать, ходить на встречи, а не просто быть депутатом и не работать. Вот здесь многие спортсмены и отказываются идти в Думу, даже если они потенциально готовы. Зачастую известным личностям лишний раз не хочется общаться с людьми и особенно решать их насущные проблемы. Потому что у известных людей и так все хорошо.

Не буду называть фамилии, но я знаю, что ряд спортсменов не избирались больше в Думу, потому что понимали, что они будут не то что обманывать людей, а для них непросто от постоянного общения. Если вы думаете, что это легко — ошибаетесь. Особенно для мужчин, потому что женщины более социально адаптированы слушать проблемы людей, реагировать на них. Мужчинам намного тяжелее», — приводит слов Журовой Sport24.

Также бывшая конькобежка заявила, что некоторые спортсмены консультировались с ней по поводу работы в Госдуме.

«Когда ко мне приходили спортсмены и говорили, что им предлагают пойти в Думу, я рассказывала, как сейчас обстоят дела, как работать, что требуется. И они отвечали: „Если так, то, наверное, я не готов“. Нужно предоставлять декларацию о доходах твоих и семьи, вся страна об этом узнает. Не все люди готовы быть открытыми. Наверняка у того же Дзюбы есть какая-нибудь недвижимость за границей, все это тоже может стать известно», — сказала Журова.

Журова — пятикратная чемпионка России по спринтерскому многоборью, чемпионка мира по спринтерскому многоборью и на дистанции 500 м. Также она является олимпийской чемпионкой 2006 года на дистанции 500 метров.

Журова с 2007 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы, выступила соавтором 75 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.