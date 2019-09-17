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Депутат Госдумы предложил признать рэп-баттлы видом спорта

14:02
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Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов выступил с предложением признать рэп-баттлы видом спорта, cоответствующее письмо он направил министру спорта Павлу Колобкову.

— Признание рэп-баттлов в качестве официального вида спорта расширит возможности заключения спонсорских соглашений, что положительно скажется как для бюджета страны, так и для сообщества рэп-исполнителей в целом, — приводят «РИА «Новости» текст письма. — Прошу Вас распорядиться проанализировать возможность включения состязаний рэп-исполнителей во всероссийский реестр видов спорта и дать свою оценку данной инициативе.

Депутат также отметил, что за последнее время очень часто элементы массовой культуры признавались спортом даже на международном уровне, к примеру, брейкинг в качестве разновидности танцевального спорта.

Дополнительная информация

https://ria.ru/20190917/1558754599.html

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