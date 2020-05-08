День Победы: воздушный парад и салют, трансляция

9 мая, в День Победы, в Москве запланированы авиационный парад и масштабный салют. Это одни из немногих торжественных мероприятий, которые не были отменены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что Парад Победы на Красной площади переносится с 9 мая на более поздний срок из-за ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. Все торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должны состояться позже в 2020 году, который объявлен в России Годом памяти и славы.

В субботу утром запланирован авиационный парад. Время начала — между 10.00 и 10.20. При этом напомним, что в 2019 году воздушная часть Парада Победы была отменена из-за неблагоприятных погодных условий.

Пролет самолетов и вертолетов над Москвой запланировал после телевизионного обращения Президента России Владимира Путина. Прямая трансляция начнется на федеральных каналах в 10.00 по московскому времени.

На поздний вечер запланировано начало праздничного салюта. В Москве 12 тысяч фейерверков запустят с 16 городских площадок в разных округах столицы. Время начала — 22.00. Продолжительность шоу — около 10 минут. Всем гражданам рекомендуют наблюдать представление дома, не выходя на популярные смотровые точки. Трансляции будут вестись на федеральных каналах и в интернете — СМИ и самими площадками.

Видеоплеер Первого канала с прямым эфиром обращения Владимира Путина, утренним воздушным парадом и вечерним салютом доступен на сайте телекомпании.

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