Дегтярев заявил, что российский спортивный фонд станет ключевым элементом поддержки атлетов

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что российский спортивный фонд станет важным элементом дополнительной финансовой поддержки российских спортсменов и спортивной отрасли.

«Российский спортивный фонд станет важным инструментом дополнительной финансовой поддержки для наших спортсменов и спортивной отрасли в целом. Основное направление средств фонда — это развитие детско-юношеского, массового спорта, а также помощь олимпийцам и паралимпийцам. Кроме того, часть средств может быть направлена на развитие спортивной инфраструктуры в регионах, где это особенно необходимо. Фонд будет наполняться преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составит около 85 процентов всех поступлений», — сообщил министр ТАСС.

В июле президент России Владимир Путин поручил правительству учредить фонд для поддержки спорта. Фонд будет финансироваться за счет целевых отчислений от азартных игр. Законопроект о создании такого фонда размещен на официальном портале правовой информации.