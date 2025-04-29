Остальные
29 апреля, 15:45

Дегтярев: «Европейские чиновники говорят о желании вернуть Россию»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что на закрытых встречах европейские спортивные чиновники говорят о желании вернуть российских и белорусских атлетов на международные соревнования.

«Мой прогноз исходит из знаний и здравого смысла. Знание говорит о том, что на всех международных встречах, а их много, многие в закрытом пока формате говорят, что нас ждут и хотят вернуть, они тоже под прессом. Второе — мы усилили работу юридическую. Это связано с моей позицией как министра — меньше слов, больше судов и претензий, которые мы выдвигаем в юридическом ключе, говорим на их языке. Здравый смысл и политическая обстановка подсказывают, что все будет хорошо», — рассказал Дегтярев РИА «Новости».

Министр спорта отметил, что участие в зимних Играх будет сложным, поскольку они пройдут в феврале в Италии, а отборы по многим видам спорта уже начались. Он подчеркнул, что прогнозируется оптимистичный сценарий, но многие российские спортсмены не смогут принять участия из-за сложившейся ситуации. Он также отметил, что российская делегация будет на зимних Играх в Италии, но, скорее всего, в усеченном формате.

С 2022 года российские атлеты отстранены от международных турниров во многих видах спорта.

Источник: РИА Новости
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Доказательства Родченкова подошли к концу. Половина из них оказались пустышкой
Лыжник Коростелев верит, что в CAS отменят решение о недопуске на Олимпиаду
Майгуров: «Российские биатлонисты готовы в любой момент вернуться на международные соревнования»
Фигурист Даниелян сравнил возвращение на международную арену с наблюдением за космосом из лужи
В Европе готовятся к отмене соревнований из-за недопуска россиян. Противостояние входит в решающую фазу
Карпин рассказал, что планирует следить за ЧМ-2026
