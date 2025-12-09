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9 декабря 2025, 19:02

Дегтярев заявил, что на развитие спорта на Дальнем Востоке предусмотрено 7,1 миллиарда рублей

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что бюджет на развитие спорта на Дальнем Востоке в период с 2026 по 2028 год составит 7,1 миллиарда рублей.

«Принял участие в стратегической сессии по развитию Дальнего Востока, которую провел Председатель Правительства Михаил Мишустин. Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркивает, что развитие дальневосточных регионов — это наш абсолютный приоритет на весь XXI век.

Поэтому обсуждали сегодня подготовку новой стратегии развития макрорегиона до 2030 года и результаты действующей программы — рост по ключевым направлениям экономики и социальной сферы. Отдельно остановились на вопросах обновления инфраструктуры.

Что касается спорта на Дальнем Востоке, то на его развитие в 2026-2028 годах предусмотрено 7,1 миллиарда рублей. Планируется строить как капитальные, так и модульные объекты, площадки ГТО. Часть спорткомплексов встанет на ремонт», — написал в своем Telegram-канале Дегтярев.

По словам министра, помимо 100 плоскостных площадок в регионе появятся 3 фиджитал-центра. Дегтярев отметил развитие массового спорта: в 2025 году на Дальнем Востоке прошло 62 мероприятия по 25 видам спорта, почти 122 тысячи жителей зарегистрировались в комплексе ГТО. Также более 5 тысяч спортобъектов в регионе были адаптированы под доступность для людей с особенностями здоровья.

Источник: ТАСС
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