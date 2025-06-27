Остальные
Новости
Уведомления
Главная
Остальные

27 июня, 18:08

Дегтярев встретился с президентом КННВС России Гришиным

Руслан Минаев

Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев провел встречу с главой Комитета национальных и неолимпийских видов спорта (КННВС) России Борисом Гришиным.

«Договорились, что мы начинаем подготовку к участию единой команды России в 6-х Всемирных играх кочевников, которые состоятся в 2026 году в Бишкеке», — написал Дегтярев в Telegram-канале.

В 2024 году спортивная делегация России впервые была представлена на Всемирных играх кочевников под национальным флагом. В соревнованиях в Астане приняли участие 200 спортсменов и тренеров. Россия заняла третье место в медальном зачете, завоевав 49 наград.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Михаил Дегтярев
Читайте также
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
В Кремле заявили о невозможности ракет Tomahawk изменить ход событий в зоне СВО
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Sergey Sparker

    А почему не указали место встречи? А его изменить нельзя, все встречи банного министра в бане. А не организовать ли всемирные игры банщиков и клиентов бани? Пост президента лиги банного спорта ясно чей.

    27.06.2025

  • Иванова Кира

    Жесть...Всемирные игры кочевников. Подготовка к схватке с победителями игр бедуинов. Метание черепа барана, кок бору(К?к б?р? кырг.) (конный спорт, чем-то похожий на футбол, вместо мяча используется туша барана, кыргыз курош(к?р?ш кырг. вид борьбы, где для победы нужно перебросить соперника на спину), перетягивание барана, разворачивание юрты на скорость, разделка овцы и т.д. Дегтярёв хорошо, а бараны лучше. Каждому россиянину победителю 6-х Всемирных играх кочевников, которые состоятся в 2026 году в Бишкеке, вручение в Кремле главным оленеводом, ишаков-вездеходов и юрты по месту жительства и стадо племенных баранов.

    27.06.2025

    • Миронова: «Отсутствие украинцев не идет на пользу конкуренции в бильярде»

    Олимпийская чемпионка Брусникина призвала родителей не заставлять детей идти в спорт

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости