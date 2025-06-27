Дегтярев встретился с президентом КННВС России Гришиным

Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев провел встречу с главой Комитета национальных и неолимпийских видов спорта (КННВС) России Борисом Гришиным.

«Договорились, что мы начинаем подготовку к участию единой команды России в 6-х Всемирных играх кочевников, которые состоятся в 2026 году в Бишкеке», — написал Дегтярев в Telegram-канале.

В 2024 году спортивная делегация России впервые была представлена на Всемирных играх кочевников под национальным флагом. В соревнованиях в Астане приняли участие 200 спортсменов и тренеров. Россия заняла третье место в медальном зачете, завоевав 49 наград.