Дегтярев: «Наша задача — вовлечь ветеранов СВО в адаптивный спорт»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, как в Минспорта РФ планируют вовлечь ветеранов СВО в адаптивный спорт.

«Адаптивный спорт в фокусе нашего внимания. У нас есть воины СВО, которые нуждаются в реабилитации. Ребята, которые получили ранение и впервые открыли спорт, показывают удивительные результаты. Наша задача — вовлечь их в адаптивный спорт. Готовить инфраструктуру, строить новые объекты, переделывать старые. Задачу отстаивать паралимпийцев, так же как и олимпийцев, никто не снимал», — сказал Дегтярев на Всероссийском форуме новых медиа.