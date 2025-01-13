Дегтярев: «Российско-китайские игры показали, что у сборной России есть хороший резерв»

Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев прокомментировал выступление отечественной молодежной сборной на зимних Российско-китайских играх.

За три дня турнира россияне завоевали 69 медалей. На счету китайских спортсменов 21 медаль.

«По итогам Игр можно однозначно сказать, что по всем дисциплинам у наших сборных хороший резерв. Конкуренция за попадание в состав команды на Игры была жесточайшая абсолютно по всем видам. Мы с китайской стороной в постоянном диалоге, в частности, с министром спорта, президентом Олимпийского комитета КНР Гао Чжиданем. Теперь готовимся к Российско-китайским молодежным летним играм», — цитирует Дегтярева ТАСС.

Российско-китайские игры проходят в Южно-Сахалинске и завершатся 13 января.