Сегодня, 13:22

Дегтярев анонсировал появление единой формы у спортсменов сборных России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что у спортсменов сборных России в ближайшее время должна появиться единая форма.

«Мы в этом году выйдем на решение о единой форме. Считаю, что национальная сборная по всем видам спорта — от шахмат до синхронного плавания или гимнастики и олимпийская сборная должны выглядеть одинаково», — цитирует Дегтярева ТАСС.

В сентябре Дегтярев сообщил, что вопрос о восстановлении статуса ОКР будет рассмотрен на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) в декабре.

В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев
ОКР
  • Симон Вирсаладзе

    Дюже хворый

    05.10.2025

  • Пан Юзеф

    Правильная мысль, Михаил Владимирович, так держать! Это только на поганом западе фигуристки в платьях, а гимнастки в купальниках. Бардак! Стыдно за то, что у нас пока что такое же попугайство. Надеюсь, с введением единой формы для российских спортсменов все будут в строгом камуфляже. Именно строгом. Даже сихронистки. Нечего голыми задами сверкать!

    05.10.2025

  • bvp

    Кипучий бездельник.

    05.10.2025

  • Mick Bush

    Главное , чтоб шахматисты, шахматисты должны быть в единой форме! Без этого ни дебюта, ни эндшпиля ....

    05.10.2025

  • Albert Khisametdinov

    Почему этот министр идиот? А кто назначил этого идиота министром?

    05.10.2025

  • Millwall82

    какая стыдобень, очередная от олигофрена. Какая нах единая? Как ты цвета одинаковые подберешь условным синхронисткам и хоккеистам? Может и клубы должны играть в одинаковой форме? Ну что бы Спартак было не отличить от Зенита. У той же сборной России по футболу, форма менялась уже раз 20. Какая единая??? Как ты представляешь игры с одинаковыми цветами сборной (а триколор используется многими странами).

    05.10.2025

