Дегтярев анонсировал появление единой формы у спортсменов сборных России

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что у спортсменов сборных России в ближайшее время должна появиться единая форма.

«Мы в этом году выйдем на решение о единой форме. Считаю, что национальная сборная по всем видам спорта — от шахмат до синхронного плавания или гимнастики и олимпийская сборная должны выглядеть одинаково», — цитирует Дегтярева ТАСС.

В сентябре Дегтярев сообщил, что вопрос о восстановлении статуса ОКР будет рассмотрен на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) в декабре.

В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.