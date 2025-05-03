Остальные
3 мая, 07:21

Чжао Синьтун стал первым игроком-любителем, вышедшим в финал чемпионата мира по снукеру

Ана Горшкова
Корреспондент

Китайский снукерист-любитель Чжао Синьтун стал вышел в финал чемпионата мира-2025. В полуфинале он победил семикратного чемпиона мира Ронни О'Салливана — 17:7.

Синьтун стал первым в истории любителем, который смог добраться до финального матча ЧМ. Также 28-летний спортсмен является вторым в истории представителем Китая, которому удалось выйти в финал.

За титул ЧМ-2025 Синьтун поборется с победителем матча Джадд Трамп — Марк Уильямс.

  • qazz

    На самом деле он профессионал с 16-го года. Просто в 22-м за договорные матчи он был дисквалифицирован, а сейчас статус профессионала не успел получить. Так что любитель он так себе. Ана, ау!

    03.05.2025

    • Россиянин Погосян победил на чемпионате Европы по бодибилдингу

    Российские бодибилдеры выиграли 16 золотых наград на ЧЕ

