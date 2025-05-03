Чжао Синьтун стал первым игроком-любителем, вышедшим в финал чемпионата мира по снукеру

Китайский снукерист-любитель Чжао Синьтун стал вышел в финал чемпионата мира-2025. В полуфинале он победил семикратного чемпиона мира Ронни О'Салливана — 17:7.

Синьтун стал первым в истории любителем, который смог добраться до финального матча ЧМ. Также 28-летний спортсмен является вторым в истории представителем Китая, которому удалось выйти в финал.

За титул ЧМ-2025 Синьтун поборется с победителем матча Джадд Трамп — Марк Уильямс.