«Победим эту заразу коронавирусную». Президент России Владимир Путин обратился к населению

Президент РФ Владимир Путин во время совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в стране обратился ко всем гражданам России.

— Дорогие друзья! Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь.

И знаете, что особенно ценно: это то, что каждый день подтверждает силу и сплоченность нашего общества. Говорю сегодня еще раз о врачах и медсестрах. Они действуют самоотверженно, как одна команда. Пожалуй, за последние десятилетия мы впервые так остро осознали важность, незаменимость их труда. Говорю о волонтерах, добровольцах, число которых растет сегодня, о спортсменах, артистах, журналистах, которые включились в эту работу.

И конечно, о вас — о миллионах людей, которые помогают своим соседям, заботятся о родителях, о членах семьи, проявляют в это сложное время высокую гражданскую ответственность. Это не простые, не пустые пафосные слова, а наша реальность, когда лучшие качества каждого из вас нужны и востребованы.

Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем, — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.