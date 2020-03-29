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«Что? Где? Когда» пройдет без зрителей в зале. Знатоки сдали экспресс-тест на коронавирус

21:40
Андрей Козлов проходит тест на коронавирус.
Андрей Козлов проходит тест на коронавирус.

Выпуск весенней серии игры «Что? Где? Когда» пройдет без зрителей в зале из-за пандемии коронавируса, сообщает Telegram-канал «Планерка». Перед началом игры вся команда во главе с капитаном Андреем Козловым прошла экспресс-тест на коронавирус.

Передача должна начаться в 22.00 по московскому времени. В команде Андрея Козлова сыграют Елена Александрова, Владимир Антохин, Михаил Мун, Екатерина Мереминская и Ровшан Аскеров.

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