«Что? Где? Когда» пройдет без зрителей в зале. Знатоки сдали экспресс-тест на коронавирус

Выпуск весенней серии игры «Что? Где? Когда» пройдет без зрителей в зале из-за пандемии коронавируса, сообщает Telegram-канал «Планерка». Перед началом игры вся команда во главе с капитаном Андреем Козловым прошла экспресс-тест на коронавирус.

Передача должна начаться в 22.00 по московскому времени. В команде Андрея Козлова сыграют Елена Александрова, Владимир Антохин, Михаил Мун, Екатерина Мереминская и Ровшан Аскеров.