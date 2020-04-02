Что делать, если в семье кто-то заболел? Советы Роспотребнадзора

Роспотребнадзор опубликовал серию рекомендаций о действиях во время пандемии коронавируса. В федеральной службе рассказали, что делать, если кто-то в семье заболел.

1. Вызовите врача.

2. Выделите отдельную комнату для заболевшего. Соблюдайте дистанцию не менее метра, если это невозможно сделать.

3. Ухаживать за больным должен один человек. Доступ детей, людей пожилого возраста или страдающих хроническими заболеваниями к нему нужно исключить.

4. Часто проветривайте помещение и делайте влажную уборку.

5. Чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами. Часто мойте руки с мылом.

6. Прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами во время ухода за больным.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 937 567 человек. Умерших — 47 235, выздоровевших — 194 311.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.