ЧМ по воздушной гимнастике планируют провести в России в 2026 году

Чемпионаты мира и Европы по воздушной гимнастике могут пройти в России в 2026 году.

«Мы ведем переговоры с одной из международных федераций по вступлению в нее. И тогда мы могли бы претендовать на проведение крупных турниров, в том числе чемпионатов мира и Европы в России в следующем году», — цитирует ТАСС президента Национальной федерации воздушной гимнастики и пилонного спорта Дмитрия Ляшова.

17-18 ноября в Москве пройдут первые в истории российского спорта первенство и чемпионат страны по воздушной гимнастике.