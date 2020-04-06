Число жертв коронавируса в США превысило 10 тысяч человек

По данным исследования Университета Джона Хопкинса в американском Балтиморе, в США зарегистрировано более 10 тысяч смертей от коронавируса (не менее 10,335 случаев).

В общей сложности в США подтверждено 347 003 заболевших коронавирусной инфекцией.

По последним данным, в мире коронавирус COVID-19 подтвержден у 1 309 439 человек, умерших — 72 638, выздоровевших — 273 546.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.