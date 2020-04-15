Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По данным Worldometers на 8:45 по московскому времени 15 апреля, общее число зараженных в мире достигло 2 000 089 человек. Зафиксировано 126 755 летальных исхода от инфекции, вылечились 484 600 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 614 246 человек. Далее идут — Испания (174 060), Италия (162 488), Франция (143 303) и Германия (132 210).

По числу погибших первое место занимают США — 26 064 человека. В тройку самых неблагополучных стран входят также Италия (21 067) и Испания (18 255).