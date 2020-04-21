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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона

15:27
Мировая пандемия коронавируса. Фото AFP
Мировая пандемия коронавируса. Фото AFP
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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона. По данным Worldmeters на день 21 апреля, число больных по всей планете достигло отметки в 2 501 571 человек.

Больше всего больных насчитывается в США — 792 938 человек. В тройку стран по числу заболевших также входят Испания (204 178) и Италия (181 228).

По количеству погибших также лидируют США — 42 518. Второе место занимается Италия (24 114), третье — Испания (21 822).

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3 873 человека.

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